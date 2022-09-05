社企下周二起舉辦全港廚餘比賽　鼓勵市民參與環保事業

為提升市民源頭減廢、減少固體廢料的意識，以及鼓勵市民積極參與創辦可持續發展的廚餘降量、回收、轉能的環保事業，非牟利組織香港社建協會於今日(5日)宣布，將於本月起舉辦「全港廚餘比賽」，邀請全港不同年齡人士參與。比賽由下周二(13日)起接受報名，至11月30日截止，經遴選後於明年2月4日舉行頒獎禮，獎金獎品總值高達100萬港元，包括電動車、起動基金、廚餘機、三色桶等。

比賽分為4個組別，以親子繪畫創作、徵文、標語設計及創業項目建議書形式進行，首3個組別分別邀請幼稚園及小學生、初中生，以及高中生參與；創業項目建議書則為公開組，16歲或以上參加者要在報名時限內遞交建議書，評審會於12月31日公布晉級決賽隊伍，同時公布另外3項比賽的得獎名單，其後於2023年2月4日進行決賽及頒獎禮。

社建未來亦會舉辦18區拍攝短片活動，邀請每區幹事拍攝及播放有關區內廚餘管理情況的短片，讓街坊了解本港廚餘問題，並提升大家對廚餘管理的認識。此外，社建也會舉辦大嶼山有機資源回收中心導賞團，讓訪客了解中心的設計工藝和運作，以及廚餘回收的過程。