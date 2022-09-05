跨部門查民主黨大圍工作室　疑涉無牌製月餅

有月餅工場被搜查。今日(5日)下午5時許，警方接報指大圍村第一街34號的「據點工作室」內有黑工，遂通知海關及食物環境衞生署人員一同到場。現場消息指，工作室疑為民主黨的月餅製作工場，當時有兩名女職員在內，惟不見工作室負責人，並放有一批月餅原材料及模具。

警方及食環署人員經初步調查後，相信現場沒有生產月餅，稍後會有海關人員到場繼續調查。民主黨主席羅健熙接受查詢時表示，有黨友向他講述事件，但他對詳情不甚了解。該黨新界東支部副主席莊榮輝則表示，該處為月餅包裝及取貨點，並非月餅製作工場，亦沒有牽涉嚴重的犯罪罪行，稍後會發出新聞稿解釋事件。而負責售賣月餅的「竹安」團隊澄清指，月餅全部經由持牌供應商生產，早前已全數交貨予團隊進行包裝，上址並非月餅製造工場，團隊亦沒有在上址製作任何月餅。

根據「據點」Facebook專頁，7月曾經發文推出「早鳥」月餅優惠，一盒月餅索價228港元，10盒月餅索價2080港元，聲稱是「買月餅撐林卓廷」，可到上環、旺角、大圍及上水取貨。該專頁由民主黨前沙田區議員吳定霖開設，聲稱於去年11月結束辦事處後義務服務市民，計劃做小生意及活動，而收益將用作地區工作。