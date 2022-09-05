中環槍擊案其中8名被告再訊　押後至10.31待警調查

今年6月10日凌晨中環發生槍擊案，1輛白色7人車沿雲咸街行駛時，1輛私家車駛至它旁邊，車上跳出多人持刀向7人車猛砍，其後現場疑傳出槍聲，眾刀手隨即逃走。警方至今共拘捕及起訴10人，當中8名被告今（5日）在東區法院再提訊，控方申請押後以待警方繼續調查。裁判官應控方要求把案押後至10月31日再訊。5名正還押的被告中，有4人提出保釋申請，但都被拒絕須繼續還押。

8名被告被分成4宗案件提訊，當中1人是本地人、2人是巴基斯坦籍，另外5人是尼泊爾籍。他們分別是郭天域（24歲）、Gurung Suman（23歲）、Javed Shahid（42歲）、Gulfam Muhammad（36歲）、Gurung Anish（25歲）、Limbu Soyal（24歲）、Limbu Enish（30歲），以及ALE Sanjay（26歲）。除了Gurung Suman、Javed Shahid及Limbu Enish早前在高院取得保釋外，其餘5名被告須續還押懲教看管。

8人同被控企圖蓄意傷人及管有攻擊性武器共2罪。控罪指，他們於2022年6月10日在中環雲咸街34號外，意圖使1輛私家車內的人身體受嚴重傷害，而企圖非法及惡意傷害該車內人士；及於同日在中環雲咸街34號，管有8把開山刀及1把小刀。

案件編號：ESCC 913,934,994,1085/2022