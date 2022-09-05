政Whats噏： 局長話區會運作正常　楊哲安：打咗3折太多空櫈

政府依家檢討緊區議會職能，民政及青年事務局局長麥美娟早前話區議會雖然超過一半議席懸空多過一年，但仍然運作緊，即使有啲區議會唔夠人開大會，但「起碼地區服務唔受影響」，可以向市民交代到。但究竟係咪真係無影響呢？中西區區議員楊哲安(Jeremy)似乎就唔係咁睇喎！

經歷舊年嘅辭職潮同宣誓風波後，中西區區議會嘅議員人數由原本嘅15人變到得番3個，就連新主席都選唔到，喺過去一年半開會都唔夠法定人數，大會都開唔成啊！Jeremy日前喺一個電視節目中話，因為人數唔夠開唔成大會，令佢哋喺好多議題嘅認受性唔夠，政府又唔聽咁，再加上好多官員都因為依家少咗議員，唔列席區議會會議，依家惟有透過電郵同啲官員交流，不過好彩啲官員都有覆佢，依家直接同佢哋聯絡，成個交流加快咗添！

即使溝通快咗，但係Jeremy佢覺得中西區好大，始終唔係個個議員都咁熟其他區嘅情況，所以有啲議題都唔清楚。佢話依家區議會太多空櫈，成個會真空咗 「打咗3折」，期望政府嚟緊可以「將啲位執返正」、多啲人。