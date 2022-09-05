車Cam直擊：學童衝出馬路險釀撞　網民痛批「隨時累埋司機」

9月開學臨近一周，近午時分街上學童逐增，此時謹記要加倍留意路面情況，特別是放學趕住回家的「學生哥」，咪心急釀禍啊！今日(5日)網傳一段車Cam影片，直擊2名學童「盲舂舂」衝出馬路，幾乎被貨車迎面撞飛的駭人一幕！據網民指，事發地點為土瓜灣江蘇街某處近屋苑及行人天橋的小路路段，涉事2名學童年約8、9歲，身穿校服，在2名相信是其家長及傭人的陪同下橫越馬路，期間疑未察清路面情況便心急搶步，以致迎面駛至的一輛貨車險些收掣不及，幾近釀禍！所幸貨車司機眼明手快，煞車及時，方使兩名學童「虎口」脫險。

從片中可見，兩名學童疑放學後歸心似箭，在兩條行人道之間的車路急步跑出，但礙於側旁停泊的貨車一時間隔絕學童一行人及來線貨車司機的視線，以致眾人均未覺來路兇險。期間，領步在前的2名學童更於未察明路況的情勢下，攜手衡出馬路，遂與迎面而來的貨車「短兵相接」！幸好司機收掣及時，僅其中1名學童疑因收步不及，自行撞上車頭，雖幾度腳步踉蹌，跌翻在地，但不久後亦自行站起，身手甚為流暢，看似並無大礙。

不少網民知悉後，紛紛指摘學童亂過馬路，險些害已害人，「過馬路真係唔急得」、「除咗危害到自己，仲累埋司機，累人累物！」亦有人擔心捱撞學童遺下暗傷，建議其赴醫檢查，「好似冇事，但都係去醫院check(檢查)吓好啲，希望佢父母睇到條片!」但更多網民認為在場的家長同責，直指「嗰兩個大人做乜鬼？」、「工人冇睇住，由得佢哋跑，唔好害貨車佬啦！」