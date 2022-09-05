若接種率理想兼無新變種株　劉宇隆：明年中或走出疫情毋須再打針

新冠疫情在全球大流行，接種疫苗為其中一項防疫措施。不過，《新英倫醫學雜誌》最新文章提到，全球應重新審視疫苗接種計劃。身兼本港政府專家顧問的疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆認為，只要全港市民均打齊所需新冠疫苗劑數，而環球無新變種病毒株出現，料本港明年中可走出疫情，屆時毋須再接種新冠疫苗。

哈佛大學著名免疫學家巴魯什在《新英倫醫學雜誌》發表新一份醫學期刊，提到打針後體內中和抗體會隨時間下跌，加上新變種病毒具免疫逃逸，每4至6個月打一次加強劑並非實際、理想、長久之計；而頻繁打針更有機會加劇大眾的「加強劑疲勞」，違背鼓勵打針的目標，建議全球應重新審視打針計劃，制訂長遠目標。劉宇隆認為，只要疫苗覆蓋率理想，的確不能無了期接種新冠疫苗。他解釋，若全港市民打齊3針，而長者及重病患者打足4針，「一定有機會唔需要再打針」，大概去到明年中旬就能走出疫症。他又指，全球是「同坐一條船」，走出疫情聚焦並不止看港人打齊針，更要防止新變種病毒株的出現，但前提要留意其他國家的接種進度，特別是非洲國家。

期刊亦提到，前期臨床研究顯示，二價疫苗作為加強劑所能產生的中和抗體，比現有疫苗高出不足一倍；即使是針對Omicron二代疫苗，在以非人類靈長類作為對象的研究顯示，針對Omicron保護力也不比現有疫苗好。劉認為結果印證應善用現有疫苗，又再呼籲家長「不需要等」第二代疫苗予子女，強調子女打針的最終、最重要的長遠好處，是感染後減低死亡及重症，而「不是截斷感染，感染是截不斷的。」他又稱，政府與專家會繼續討論接種計劃，有新政策及方針就會公布。