再多73地點納強檢　觀塘紀律部隊宿舍上榜

再增73個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案或污水驗出病毒，均被納入強檢名單。政府今日(5日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該個地方的人士，須於明日至後日(6日至7日)期間進行病毒檢測。

另外，截至今日傍晚6時，社區檢測中心於未來兩周尚餘約95%預約名額。政府明日將於南區石排灣邨、黃大仙竹園北邨、深井碧堤半島及洪水橋洪福邨重開流動採樣站。

污水驗出新冠病毒的地點如下：

1.荔枝角美孚新邨1期百老匯街2至4號

2.荔枝角美孚新邨1期百老匯街6至8號

3.九龍城龍譽1A座

4.九龍城龍譽1B座

5.九龍城龍譽3座

6.油塘油麗邨信麗樓

7.鑽石山鳳德邨黛鳳樓

8.油塘油麗邨秀麗樓

9.九龍城嘉匯5座

10.九龍城嘉匯6座

11.九龍城嘉匯7座

12.九龍城嘉匯1座

13.九龍城嘉匯2座

14.九龍城嘉匯3座

15.東涌映灣園悅濤軒12座

16.東涌映灣園悅濤軒10座

17.東涌映灣園悅濤軒11座

18.東涌映灣園聽濤軒15座

19.荔枝角美孚新邨7期荔灣道14至16號

20.荔枝角美孚新邨7期荔灣道10至12號

21.荔枝角美孚新邨7期萬事達廣場9至11號

22.荔枝角美孚新邨7期萬事達廣場15至17號

23.荔枝角美孚新邨7期萬事達廣場1至3號

24.荔枝角美孚新邨7期萬事達廣場5至7號

涉及多宗病例的地點如下：

1.沙田碩門邨喜碩樓

2.將軍澳明德邨明覺樓

3.沙田穗禾苑慶盛閣

4.屯門良景邨良賢樓

5.觀塘安達邨正達樓

6.觀塘觀塘紀律部隊宿舍1座

7.將軍澳廣明苑廣新閣

8.柴灣峰霞道8號景翠苑

9.荃灣麗城花園3期5座

10.牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍1座

11.深井碧堤半島1座

12.屯門澤豐花園澤安樓

13.東涌逸東一邨清逸樓

14.黃大仙竹園北邨橡園樓

15.屯門大興邨興耀樓

16.藍田碧雲道133號康瑞苑

17.天水圍天華邨華祐樓

18.元朗洪福邨洪昌樓

19.馬鞍山恆安邨恆星樓

20.將軍澳消防處百勝角已婚人員宿舍5座

21.沙田新田圍邨富圍樓

22.馬鞍山錦龍苑龍昇閣

23.青衣青逸軒1座

24.荃灣海濱花園海豐閣

25.黃大仙黃大仙上邨耀善樓

26.馬鞍山錦禧苑錦欣閣

27.何文田何文田邨適文樓

28.藍田興田邨美田樓

29.大埔景雅苑景欣閣

30.沙田水泉澳邨月泉樓

31.荃灣梨木樹邨松樹樓

32.長沙灣海麗邨海和樓

33.沙田穗禾苑豐裕閣

34.牛頭角牛頭角下邨貴新樓

35.香港仔石排灣邨碧蔚樓

36.石硤尾石硤尾邨美笙樓

37.大圍名城1期3座(北翼及南翼)

38.將軍澳富康花園9座

39.長沙灣幸福邨福日樓

40.慈雲山慈正邨正怡樓

41.天水圍天盛苑盛頤閣

42.屯門富泰邨賢泰樓

43.長沙灣宇晴軒6座

44.柴灣富欣花園6座

45.觀塘順天邨天池樓

46.沙田希爾頓中心C座

47.大埔太和邨麗和樓

48.天水圍天逸邨逸海樓

49.油塘油美苑淮美閣