康文署明起辦中秋綵燈展　維園《圓月故事》展月兔相融溫馨場面

康樂及文化事務署於明日(7日)至本月12日舉辦壬寅年中秋綵燈展，為市民大眾增添節日氣氛。多組中秋綵燈將在三個場地展出，包括維多利亞公園、東涌文東路公園及大埔海濱公園，而現正在香港文化中心露天廣場設置的光影藝術裝置《無間擁抱》會展出至本月25日，歡迎市民前往欣賞。上述場地的亮燈時間為每日下午6時30分至晚上11時，中秋節(10日)當晚的亮燈時間將延長至凌晨12時。

綵燈展的亮點是位於維園的《圓月故事》綵燈光影展。《圓月故事》由3個月亮球體組成，高度由3米至4.5米，呈現滿月、山巒及兔子，配合燈光顏色及亮度的變化，展示月兔相融的溫馨場景。《圓月故事》綵燈光影展將展出至本月25日。在維園展示的還有多組不同主題的璀璨綵燈，包括由本地紮作藝術家許嘉雄以中式帆船載着康文署吉祥物「活力仔」及「思文喵」為主題創作、約7米高的大型綵燈《雙星伴月慶團圓》；另有由中小學學生親手製作的花燈、以駿馬和明月為題的大型走馬燈、12星座的綵燈及令人重拾童趣的懷舊燈籠，營造歡欣共慶氣氛。

東涌文東路公園的燈飾以「花願‧樂園」為題，以滿園花海配合林鳥、繁花和小熊貓等五個綵燈組，帶給市民色彩繽紛的樂園。大埔海濱公園則以「團圓月‧月圓願」為主題，於公園內的水池、草地、香港回歸紀念塔等特色景點設置大型走馬燈、以許願紙鶴、紙船、孔明燈為造型等綵燈，寓意人月兩團圓。此外，現正於香港文化中心露天廣場展出的光影藝術裝置《無間擁抱》，是由本地藝術家羅曉騰以「擁抱」的概念創作，作品以兩隻兔子面對面站立在水池上，四周伴以心型燈箱，透過光影效果，帶出「零距離的擁抱」。