九龍城鼠患　半年內急升

港府一方面大搞清潔滅鼠騷，但被指有漏洞的食環署最新鼠患參考指數卻顯示，本港5區中有4區的整體鼠患於今年下半年有惡化，九龍城區更成為期內鼠患最嚴重的地區，該區的衙前圍道監測點指數於短短半年內惡化了8個百分點。

食環署監測全港19個分區，共50個監測點的鼠患參考指數。該署「唧牙膏」式公布今年下半年相關數據，繼早前揭曉了中西區、東區及南區3區的分區指數及其涵蓋的9個監測點指數後，截至昨日下午6時，該署再公布離島區、九龍城區、觀塘區及黃大仙區的9個監測點指數，但離島區及黃大仙區的分區指數及部分區內監測點指數卻未有公布。

綜合所有數據，中西區、東區、九龍城區及觀塘區的整體鼠患於今年下半年有惡化，其中九龍城區及觀塘區的分區指數，分別由今年上半年的4.7%升至今年下半年的5.4%，後者則由2.6%升至3.9%，分別升0.7百分點及1.3百分點。

另外，九龍城區的衙前圍道監測點鼠患參考指數由原來的4.2%，大增至12.2%，增加了8個百分點。

至於觀塘區宜安街及瑞和街監測點的鼠患參考指數則由原來6.5%增至8.5%；開源道及鴻圖道監測點亦由2%升至4%，而油塘鯉魚門道監測點則沒有變化。