排頭上禾輋村、元朗蝦尾新村鄉村擴展區或解凍　政府稱研究重啟

早前極受爭議的「鄉村擴展區」計劃，因應小型屋宇（俗稱丁屋）政策司法覆核而暫緩推行其中兩個已進行收地的鄉村擴展工程計劃，近日有立法會文件披露，由於終審法院在去年就該案確定丁屋政策合法合憲，故政府現正研究重啟該兩個已收地的鄉村擴展工程計劃，包括位於排頭及上禾輋村的沙田第6A區鄉村擴展工程及元朗蝦尾新村的鄉村擴展區計劃，該兩塊被凍結逾20年的土地有望「解凍」。

根據最新文件指出，由於去年11月5日終審法院就小型屋宇政策司法覆核案作出最後裁決，確定丁屋政策合法合憲，故政府現正研究重啟2個已收地的鄉村擴展工程計劃，當中須檢視有關地區的最新發展情況及考慮政府工程的資源優次等，當有進展時會透過鄉議局與相關鄉村持份者溝通。

翻查資料，「鄉村擴展區」計劃是為解決未擁有土地的原居民的住屋需要，政府於1981年推行的計劃，政府會在擴展區內的政府土地及收回的私人土地上平整合適的用地，讓合資格的原居民可申請以私人協約方式批租這些土地興建丁屋。不過，政府於1999年凍結該計劃以檢討丁屋政策。當時有10個被凍結的鄉村擴展區計劃，而文件中有提及的沙田排頭和上禾輋則為其中一個被凍結而又完成收地工作的區域，直至2018年，發展局曾表示就2個已完成收地的鄉村擴展區計劃（即沙田排頭和上禾輋及元朗蝦尾新村的鄉村擴展區計劃），經考慮整體公共工程的編排後，會在適當時候為有關工程向立法會財務委員會申請撥款。