12名港人蛇鄧棨然　家人收署名信件　字迹工整質疑代筆

12名香港人蛇於2020年8月乘船企圖偷渡到台灣途中被內地海警拘捕，11人已先後由內地移交香港，至今只剩鄧棨然在內地服刑，他因組織他人偷越邊境罪成，於內地被判監3年。鄧的家人隔7個月再次收到其署名的信，信中提及至今只收過4封信，惟家人指信件字迹工整，質疑是否代筆之外，又懷疑家人寄出的信件被扣起。

鄧的胞弟日前在社交媒體公開信件，相中可見，來信的署名為鄧棨然，日期為8月5日。信中稱自己「心情輕鬆」，着家人不要有太大壓力，又指雖未能跟家人聯繫，但沒有任何煩憂和胡思亂想，稱「雖然不清楚你有的近況，但我深信你們生活很好，勇敢且充滿主恩的。我也希望你們一樣要有信心，陽光總會來臨。」他又提到，至今共收過家人所寄出的4封信，最後一封寫於去年7月26日。

其弟弟質疑信件字迹工整，不排除是代筆，但「總算叫做收到信」，又強調家人至今寄出多於15封信，雖早已預料所有的書信會被獄方拆開或扣起部分，但鄧棨然只收到4封信，「會唔會過分咗啲呢？」