訛稱事主拒落口供令調查終止　案中證人成密接隔離　男警准保釋

一名男警被指在一宗店舖盜竊及一宗欺詐案的調查報告中，訛稱證人不會落口供，導致警方要終止調查。該男警被控2項在公職上行為失當罪，他早前否認全部控罪，案件原定今(6日)在沙田裁判法院開審。案件開審前，控方指其中一位證人為新冠肺炎密切接觸者而未能到庭，控方申請其中一項控罪以不提證供起訴方式處理。暫委裁判官曾宗堯指因應案件進度，此案將重新排期，另應控方申請而撤銷其中一項控罪，並准被告以原有條件保釋候審。

49歲被告溫志煒，控罪書上沒有報稱職業。控罪指他在香港身為警務人員，無合理辯解或理由，在擔任公職期間或在與擔任公職有關的情況下，作出蓄意及可構成罪行的不當行為，即在2019年3月26日與2019年5月30日之間，虛假地在案件編號TS RN 18023685的警察檔案的調查報告，以及M.12和M.14的紀錄中，表示一名陳姓女子曾通知警方，她不會就一宗指稱的店舖盜竊案向警方提供口供，而導致該案的調查延誤及警方的調查終止。

他另被控於2018年12月23日與2019年5月3日之間，虛假地在案件編號ST RN 18037323的警察檔案的調查報告以及M.2的紀錄中表示，一名郭姓女子身為該宗欺詐案的受害者，曾要求警方不要再聯絡她，而導致該案的調查延誤及警方的調查終止。此項控罪今天因控方申請不提證供起訴而撤銷。

案件編號：STCC 3724/2021