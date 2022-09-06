1300萬錶行劫案4疑匪今提堂　警方尋回疑賊車及疑似手槍

上周三（8月31日）銅鑼灣鬧市光天化日下發生持械行劫案。4名匪徒手持懷疑手槍及刀具，打劫駱克道1間錶行，擸走玻璃飾櫃內70隻總值約1300萬港元的名貴手錶後，登上接應車輛逃逸。警方經調查後，日前拘捕及起訴4名無業男子1項搶劫罪。案件今日（6日）在東區裁判法院提堂，各被告暫毋須答辯。裁判官應控方要求，把案件押後至11月29日再訊，以待警方進一步調查，包括翻查閉路電視片段、進行指紋校對及基因化驗等。此期間4名被告須還押監房。

4名被告依次為楊國杰（25歲）、陸彦丞（26歲）、周恩衍（35歲）及鄭英傑（20歲）、均報稱無業。他們被控於2022年8月31日，在灣仔駱克道441號駱克大廈A座地下A1舖「謝氏錶集」搶劫，劫去共70隻手錶。據悉，4名被告行劫後，乘坐私家車到屯門1間酒店窩藏，但其中2名被告外出時被警方截查，身上搜出1隻被盜的手錶。及後警方搜查該酒店房間，再起獲逾30隻失錶。之後警方於昨日（5日）再拘捕2名懷疑涉案人士。

案件至今日有突破性發展，今日清晨約5時，一名熱心市民致電警方熱線電話指，在荃灣城門水塘一山路發現懷疑賊車停泊在路邊。警方到場調查，確認該車為案發時使用的車輛，車匙仍插於匙膽內，亦不是失車。警方在車內檢獲相信涉案的銀色氣槍，彈匣內藏有鋼珠，稍後會交予軍械法證課作進一步檢驗。另外，警方檢獲部分賊人犯案時所穿的衫褲、鞋、手套、賊人手持的鐵錘、2個錶盒、10多個錶托及錶架以及一套假車牌等。警方特別感謝該名提供資料的市民，正全力追查失錶下落，不排除會有更多人被捕。

案件編號：ESCC 1726/2022