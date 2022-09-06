當局擬改善屯公轉乘站　加建停車處工程預計明年完成

屯門公路往九龍及屯門方向的巴士轉乘站，分別於2012及2013年陸續啟用。隨着屯門人口增長，不少地區聲音反映，希望能擴闊轉乘站，以應付日漸增加的使用量，當局遂與巴士公司商討，推行一系列改善措施，包括將部分往返機場或大嶼山的巴士路線改行屯赤隧道，以及分階段加建停車處等，有關工程將於2023年完成。

運輸及物流局局長林世雄於昨晨(5日)繁忙時間到轉乘站實地視察，跟進地區訴求。運輸署人員亦迅速與專營巴士公司商討，推行一系列改善措施，以應對轉乘站在繁忙時間使用較頻繁的狀況。有關措施包括將10條往返機場或北大嶼山及新界西北的巴士路線，改行屯赤隧道，理順部分巴士的停站位置；要求巴士公司在繁忙時間安排職員協助乘客上落及協調車流，以及分階段加建停車處，增加上落客空間，工程預計會在2023年內完成。

此外，局方日後就轉乘站及毗鄰地區進行發展規劃研究時，將考慮一併檢視優化巴士轉乘站和提供泊車轉乘設施的可行性；運輸署亦正進行《交通運輸策略性研究》，按「一地多用」原則探討進一步優化公共交通設施及環境的方案。