男生涉姦12歲自閉女童案　事主指被告稱無用刀不算強姦

20歲青年涉於前年10月在其所住大廈梯間，強姦當時12歲、患自閉症的中一女生之案件，今天（6日）在高等法院續審。控方今傳召女事主作供，並播放她在警署錄取的會面影片。女事主稱當時被告拉她到樓梯間，並問她要否做實驗，被告其後4次用中指及陰莖插入她陰部，每次維持約20分鐘。X又稱，她當時感到痛楚、不安和害怕，在事發過程中，她曾經問被告是否想強姦她，被告則稱「我都無用刀插你，點算強姦？」案件下午續審。

被告方嘉樂（20歲、學生），被控於2020年10月19日在大圍某大廈的樓梯間強姦女子X；另被控1項與13歲以下女童非法性交的交替控罪，指被告於同日同地與當時12歲的X非法性交。據控方開案陳詞指，當時12歲的Ｘ在案發前與被告並不相識，X被診斷患有自閉症、專注力失調及過度活躍症，X的智商評分為78分，其智力及言語能力屬邊緣範圍。

控方今天播放女事主X於案發翌日在警署錄取的會面影像。X在片中稱，案發當日她放學回到所住大廈，搭升降機回家時，被告雙手拉她到樓梯間，又問她打算讀甚麼科目及「做唔做實驗」，然後便着她脫下書包、口罩和內褲，並想親吻她，但被她推開。被告再次稱做實驗，X問被告原因，被告則稱當大學生見到中學生，就會問對方要否做實驗。X續指被告其後走到她身後，用中指插入她下體，維持約15分鐘，及後被告再用下體插入她下體，維持約5分鐘，期間她曾問被告是否想強姦她，被告則稱「我都無用刀插你，點算強姦？」X又稱她當時想叫喊，但遭被告阻止。被告又要求她口交，但她拒絕，被告及後3度再用手指和下體插入她陰部，X指被告曾稱「如果你乖，就請你食飯」、「做埋最後一次放你走」。

案件編號：HCCC 22/2022