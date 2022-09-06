一針一線展現工藝　香港郵政將發售中式長衫製作技藝系列郵品

香港中式長衫製作技藝源遠流長，先後在2014年及2017年列入《香港首份非物質文化遺產清單》及《香港非物質文化遺產代表作名錄》，為本港重要的文化傳承工藝。香港郵政今日(6日)宣布，以「非物質文化遺產──香港中式長衫製作技藝」為題，發售特別郵票及相關郵品，以展示這種具有非凡歷史和文化價值的工藝。

中式長衫製作源於20世紀中期，除獲香港認證外，去年更獲列入第5批《國家級非物質文化遺產代表性項目名錄》。該工藝源於大量上海富商及裁縫移居香港，香港的女裝長衫逐漸普及，其受到傳統中式技藝及西方美學的影響，形成香港獨特的長衫製作技藝。香港郵政將於本月22日起，分批發行一套4枚郵票、兩張郵票小型張及相關集郵品，全線郵局及「郵購網」發售，而貼有特別郵票的已蓋銷首日封只限在集郵局發售，首日發售的郵品會提供即時人手蓋印服務。

今次發行的一套四枚郵票分別展示了製作長衫的其中數個步驟，包括度身、剪裁、熨拔／熨縮及縫合。售價10港元的郵票小型張內嵌的郵票展現了使用縫紉機的縫製技藝，而售價20港元的郵票小型張內嵌的郵票則展現了花紐製作技藝。長衫製作蘊藏着中國傳統裁縫工藝的精粹和智慧，盡顯長衫師傅一針一線背後所付出的心血。