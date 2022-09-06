前警員涉逼子手淫案續審　事主否認受人影響誣父

前警員涉嫌要求年幼兒子齊齊看色情影片自瀆，甚至直播與妻行房一案，今天（6日）在高院續審。事主接受盤問時透露父母關係欠佳，離婚後母親等人仍會說被告壞話，甚至指被告患精神病。雖然他被父母的紛爭「夾喺中間」，但否認他的供詞是受母親影響。他否認辯方所指，質疑他受人指使誣捏被告的說法，強調自己所說的均為事實。

代號FSL的被告，被控7項向年齡在16歲以下的兒童X作出或煽惑作出猥褻行為，及3項作為交替控罪的殘暴對待兒童罪，所有控罪所涉及的事件發生於2016年至2018年。現年已15歲的X供稱，父母關係在案發期間轉差，2人不時「鬧大交」，母親或公公婆婆更說被告患精神病。他起初不相信，甚至因此感到不滿，因為當時他和被告關係不錯。但自從父母離婚、他由母親接走照顧，而母親及親友又不時說被告壞話後，他便開始相信被告確患精神病，心裏亦覺得「阿媽啱，阿爸錯」。

對於X稱，被告在2018年12月28日帶他到澳門，並在酒店房間播鹹片自瀆。辯方稱，當日被告是帶着X去澳門看中醫，看病後已入夜，父子吃過晚飯，就在酒店大堂休息，至翌晨搭早船返港，他們從沒住酒店。X不同意上述說法，但同意母親一方曾向他稱被告「捉咗你去(澳門)」，他於是認為被告帶他看病不過是藉口，因此在口供用上「綁架」一詞。辯方另指，被告由始至終都沒有在屯門住所或商場廁所播放色情影片，也沒在X面前手淫或邀請他自瀆，又形容X的供詞前後不一，質疑X是受人指使誣捏被告。X全盤否認辯方說法。

案件編號：HCCC 251/2021