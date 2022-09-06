港府倡2050年零碳排放　協會促關注2035排放量減半中期目標

港府去年10月公布《氣候行動藍圖2050》，提出要在2050年達到零碳排放目標，商界環保協會表示歡迎政府制訂的減排目標，期待脫碳措施實施，以及早日成立氣候變化和碳中和辦公室，不過協會認為，政府不應只關注2050年目標，亦要關注2035年全市排放量減半的中期目標，並建議盡早採取積極緩解措施以避免「碳鎖定」。

商界環保協會稱，政府需要盡早採取積極的緩解措施來避免「碳鎖定」，否則會使「碳中和」更具挑戰性和成本變高，譬如今天所建造的一座能源效率低下建築，仍將在數十年內繼續排放更多溫室氣體。其次，香港亦應率先支持中國內地在2060年前實現「碳中和」的承諾，協會建議行政長官應向所有決策局或部門通報綠色增長的戰略重要性，並將氣候變化作為治理的重點之一。

另一邊廂，協會指內地和法國等其他國家等均制定了高水平的「循環經濟」法律，為其行動提供良好基礎，不過對香港而言，「循環經濟」目前仍屬新名詞，不為公眾及主要企業所熟悉，認為政府應展開更多討論。同時，政府亦應考慮確定和匹配供需雙方措施，例如在沒有地方循環選項情況下，加強可信標籤、綠色公共採購和探索區域合作的政策。協會更承諾，將成立維修及再利用專責小組，進一步支持香港循環經濟實踐。