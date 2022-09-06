疫下網課影響SEN生學習進度　逾半受訪者在家上課遇困難

疫情下電子教學成為新常態，惟教學模式的改變對有特殊教育需要(SEN)的學生造成很大衝擊，他們未必能完全適應網課而影響學習。有機構早前進行「支援初中SEN學生電子學習需要」研究，並於今日(6日)發表報告，逾半受訪初中SEN學生在家使用電子學習時無法專注，以及跟不上學習進度。該機構副召集人認為，當局應鼓勵初創企業及學術機構應用嶄新科技，為SEN學生度身訂造學習配套。

香港青年協會青年研究中心成立的「青年創研庫」，於去年11月至今年6月期間，以問卷調查方式訪問了209名SEN初中生及61名中學特殊教育需要統籌主任，亦深入訪談16名SEN初中生、10名教育工作者和專家。結果顯示，46.9%受訪初中SEN學生表示無人協助他們在家使用電子學習；20.5%受訪者稱曾出現孤單或情緒低落，亦有32%認為家長的協助最重要。有受訪SEN學生坦言，家居環境嘈吵，加上家中有其他誘惑容易分心，以及長時間的網課缺少與老師和同學的交流。

此外，80.3%受訪教師認為實體授課輔以電子教學，更有助SEN學生學習，亦有72.1%同意現時針對SEN學生的網上參考教學資源不足。青年創研庫教育組副召集人林惠業建議有關當局設立「融合教育發展基金」，用以鼓勵初創企業和學術機構應用嶄新科技，為SEN學生創建學習套件，推動SEN創新教學。該組成員張栢寧則建議教育局建立跨界別協作的網上學習資源平台，集學校、家長、非政府機構等不同持份者，整合有關SEN的資訊及活動等，讓不同持份者搜尋解決方案，促進跨界別連結和交流；成員關浩鵾和譚霈琳則認為，學校應加強以小組或個別形式，為SEN學生提供功課和情緒輔導，幫助他們跟上學習進度。