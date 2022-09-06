越南申來港簽證「好艱難」　議員冀政府理順安排

疫下通商旅遊大受阻礙，繁複的簽證手續更令出訪意欲退卻。有政黨日前到訪越南，探討港商在當地的發展情況，有港商反映本港的簽證及防疫政策令越南企業不願以香港作為發展平台，況且取得入境港的簽證「好艱難」；亦有議員稱與當地代表亦有討論「賣豬仔」等人口販賣情況，為非今次訪問重點，而過去一周亦無接獲求助個案。

該黨副主席、議員陳克勤表示越南國民到訪香港存在不便，因為簽證批核時間過長及繁複，並舉例每年逾4.4萬名越南人到港旅遊或商務，建議政府盡快理順安排，包括發出商務簽證等，令經貿合作更加方便。陳亦提到越南商界代表並無提及香港檢疫期，因為本身取得簽證已困難，防疫政策已屬次一步考慮。

另外，該政黨亦有與當地討論「賣豬仔」事件，其中議員何俊賢稱當地華人對政府執法有信心，而陳克勤指下一站到泰國會再商討相關事件，但稱過去一周無接獲個案求助，今次會面以經濟合作等為主。至於議員郭玲麗則提出香港需借鏡越南，包括網絡及整體規劃發展，並要預視未來5年、10年的長遠規劃。而何俊賢亦稱當地年輕人「眼神有衝勁」，呼籲香港不要放棄東盟市場。