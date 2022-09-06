未舉報懷疑虐兒個案者最高判監3個月　孫玉菡：明年初提交草案審議

勞福局局長孫玉菡今早(6日)舉行首場諮詢會，就強制通報懷疑虐兒個案立法工作與業界會面。有社福界暨立法會議員引述局方稱，有關立法將規管接觸兒童的專業人士，包括社工、老師及醫護人員等，若兒童有合理懷疑受嚴重傷害或有受傷害風險就要舉報，違法最高可判處監禁3個月及罰款5萬港元，當局預計在明年年初向立法會提交草案審議。

議員狄志遠稱，今早諮詢會大約有逾200名社福界參與，不少人關心強制舉報機制中員工的責任問題及機構安排，他說現時建議較主要針對個別前線員工，相反對機構的規定則較模糊，建議社會福利署應清楚列出指引予機構參考處理，若出現機構上司刻意阻撓或拖延舉報等，同樣應需負上法律責任。

狄志遠又引述孫玉菡指，有關立法旨在保護18歲以下兒童，由於草擬法案需時，預計明年初可向立法會提交草案審議，惟較以往的年中早。此外，亦會制訂實務指引，在年底前向前綫員工提供培訓，如研討會、網上學習等。根據諮詢文件，舉報將分為3級，第1級是必須向警方或社署舉報的個案；第2級和第3級則屬於轉介個案，同時沒有履行舉報亦屬違法。