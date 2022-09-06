猴痘殺到新冠復燃　雙疫夾擊　問對策衞署交「行貨」回答

新冠肺炎尚未平息，來勢洶洶的猴痘已起！現時世界各地爆發猴痘，人類面臨全球疫症橫行的挑戰，自今年5月起，全球多地開始爆發猴痘疫情，更由歐美蔓延至亞洲多地，其中日本東京更於7月25日出現首宗病例。本港也於今日(6日)證實輸入猴痘首症。新冠疫情下，猴痘又殺到，勢必雙疫夾擊本港。東網向衞生署詢問有否評估猴痘在本港出現及爆發的風險，及會否就疫症研究推行相關防疫措施，惟署方僅回覆早前已發出的新聞公報作參考，無正面回應問題。

世界衞生組織在7月23日宣布，目前有來自75個國家、逾1.6萬宗猴痘病例，其中有5個死亡病例。猴痘疫情已構成「國際關注的突發公共衛生事件」，為該組織針對全球突發公共衛生事件發出的最高級別警報，目前新冠疫情和猴痘疫情處於同一警報級別。根據美國疾病控制及預防中心(CDC)資料顯示，全球已有逾70個國家及地區出現猴痘確診病例，總數達到超過1.6萬宗。在亞洲，新加坡、台灣、南韓、泰國、印度及多個中東國家均出現猴痘患者，澳洲亦錄得42宗確診病例。而日本東京都一名30多歲男子於7月底感染猴痘，他近期曾赴歐洲，曾留院接受治療，屬日本首宗確診猴痘病例。