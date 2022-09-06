專家指猴痘傳播方式存局限　若持續在全球滲透　或演變成愛滋病

本港已出現猴痘個案，有專家接受東網訪問表示，猴痘於傳播方式上有局限，而病毒的傳播速度、波及的人群範圍遠遠不及新冠病毒；惟若持續在全球滲透，有機會演變成愛滋病。由於本港主要危機來自輸入個案，專家呼籲港府對歐美抵港人士提高警覺。

呼吸道系統專科醫生梁子超向東網表示，由於感染猴痘後潛伏期介乎5至21天，潛伏時間較長，且病徵趨隱蔽及非典型，例如在性器官及肛門出疹，令人不易察覺，個案追蹤上會有一定難度。不過，他認為現時出現猴痘個案仍局限部分地區及社群，形容本港出現本土的傳染個案風險「未必咁高」。他解釋，數據顯示大部分患者均是男男同性戀者，而男與女的確診比率為99比1。他強調，這並非標籤性小眾群組，惟由於已知疫症局限部分群組，故一定要提高警覺。

他又指，雖不能排除飛沫及空氣傳播機會，惟極端的感染數字可令人肯定，飛沫及空氣傳播機率遠低於男男性接觸，故日常社交活動未必能傳播開來，或「相信需要持續長時間緊密接觸先會透過呼吸道感染得到」。他續稱，猴痘病毒的傳播力並不算強，在非洲染疫後的人群中僅傳播了「幾代」，且病毒的基因組亦相對穩定，出現變種的情況較低，惟若持續在全球滲透，有機會演變成愛滋病。

現時由丹麥疫苗製造商Bavarian Nordic開發的疫苗「Jynneos」，是「一千零一隻可治療猴痘的疫苗」，故數量供應緊張，梁強調「一定無法用晒喺全部人身上」。他建議世衞盡快向猴痘疫情嚴重的國家做好疫苗分配工作，可有助減少疫症擴散，例如發現確診者後，2日內為其緊密接觸者接種疫苗，可有效防止感染擴散。他又建議，當局應多向公私營醫療等相關人士，提供猴痘病毒相關資訊及檢測儀，一旦遇有疑似個案，醫護能及時反應，盡早檢測確診及隔離，避免出現擴散。