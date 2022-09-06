指被龔仁心騙5000萬元　陳書春稱為與龔結交沒問投資詳情

商人陳書春及其公司指被華懋集團時任主席龔仁心利用合作投資為名，騙取他支付5,000萬港元用來打遺產官司，要求對方退款的案件今（6日）續於高院審訊，陳繼續接受被告方盤問。陳承認把5,000萬港元支票交給龔仁心時，並無寫上抬頭。他承認這非常規做法，但因龔承諾會給他更多投資機會，他想與龔深交，故「說到做到」無問清楚抬頭人的名字，便主動把支票交給龔。

本案原告是陳書春及卓基工程有限公司；被告則包括龔仁心、雄福有限公司、華懋慈善基金有限公司及黃乾亨黃英豪律師事務所。陳書春今供稱，在2008年首次與龔仁心見面，其後不時到如心廣場與龔會面，他亦早於1998年已認識時任華懋集團行政總裁許業榮。陳指與龔會面時，龔有提及叫他與龔的好友宋女士一同投資。在2009年1月他與龔一同到上海考察前，投資合作備忘錄已經備妥給他簽署。其後雙方亦有另一份撤銷投資備忘錄，當時龔亦承諾會退回投資款項給他。不過陳承認備忘錄並無提及投資利潤或風險等細節。陳解釋因當時信任龔，而且亦有一個前提，就是龔承諾會給予他更多合作及投資機會，出於信任龔故備忘錄沒有提及投資細節及風險等。

龔的代表律師指，龔根本從無把備忘錄交給陳，甚至從沒有與陳去過任何地方考察。陳直指龔此說法是「胡扯」及「一派胡言」。陳稱那次上海考察，他與龔坐同一班機，他更買了1支酒送給龔，及請龔與友人在該處的韓國餐廳吃飯，並已把相關單據呈堂。有關與宋女士的投資方面，陳承認沒有向龔問及宋的背景等，甚至連她的全名也不知道。他解釋因這次是非常規的投資，加上有龔的承諾，故他沒有向龔查詢。陳又稱有關該5,000萬港元支票亦是他主動親自送去，並透過許業榮把支票交給龔，龔當時並無要求他簽該張支票，陳亦沒有在支票寫上抬頭人名字，亦沒要求龔發收據。他稱這樣是想顯示他做事爽快，且希望與龔深交。而代表基金會的律師就質疑指，陳稱於2013年檢閱文件後，認為遭詐騙5,000萬港元，但卻沒有報警。陳解釋因當時已交予律師處理事件，如律師建議他報警，他會照做，但他並無收到此建議。

案件編號：HCA 832/2014