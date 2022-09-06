「旁聽師」涉發表煽動文字與影片案續審　法庭保安作供

2名男女「旁聽師」被指今年初在法院旁聽鄒幸彤煽動參與六四集會案聆訊時故意作出滋擾行為，被控發表煽動文字罪。其中綽號「牧師」的男被告彭滿圓另涉嫌在網上平台持續發布煽動影片，被控多1項作出具煽動意圖的作為罪。2人否認所有控罪，案件今天（6日）在西九龍法院續審。法庭保安員作供指，當日共有3男1女被裁判官陳慧敏要求離場及抄下個人資料，他記得「牧師」當日有拍枱及企起身，但就沒印象女被告做了甚麼行為。

59歲男被告彭滿圓及67歲女被告趙美英，均報稱無業。他們共同被控1項發表煽動文字罪，指他們於2022年1月4日，在西九龍法院大樓第3庭發表煽動文字，即具意圖引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛；慫使他人不守法或不服從合法命令的文字。彭另被控作出1項或多項具煽動意圖的作為，指他於2020年11月17日至2022年2月16日，在香港製作、上載及廣播YouTube影片並維持一個YouTube頻道，具意圖對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛；引起香港居民間的不滿或離叛；慫使他人不守法或不服從合法命令。

法庭保安員蔡鴻才（音譯）作供，案發當日他負責維持西九龍第3庭的秩序。當日約有100人旁聽，當中包括記者、被告人家屬及公眾人士。早上約10時半，有人在鄒幸彤求情時拍掌及叫喊，令聆訊中斷。再過約10分鐘，又有約40至50名旁聽人士拍手叫喊，引起一陣哄動，有人説「拍手掌都唔得啊？拍手掌都犯法啊？」蔡續指，在第一次拍手事件中，他並沒留意彭，但就見到彭在第二次拍手事件中有拍枱站立。彭親自盤問蔡，蔡在書面供詞記錄彭當日戴黑色口罩，但今天看過閉路電視截圖後澄清彭是戴白色口罩，彭問蔡在口罩顏色議題上是否「顛倒黑白」，蔡同意。

案件編號：WKCC 928/2022