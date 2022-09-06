精神病藥物或增患乳腺癌風險逾3成　研究指處方藥物需作風險評估

醫生為精神病患者處方藥物時需十分謹慎小心。近日香港大學醫學院團隊發表研究報告，估算服用抗精神病藥物或增加患乳腺癌風險逾30%，研究更指出，使用抗精神病藥物的時間越長，特別是令催乳素上升的抗精神病藥物，患上乳腺癌的風險便會增加，揭示了在處方抗精神病藥物予高危患者時，應作風險評估的重要性。

港大醫學院藥理及藥劑學系藥物安全及應用研究中心的研究團隊，就超過200萬人參與的觀察研究進行全球首個有系統的回顧及統合分析。據統合分析估算，抗精神病藥物使用者患上乳腺癌的風險增加超過30%，正向關聯屬於中度；而將長時間服用增加催乳素的抗精神病藥物病人，與服用時間不到1年的病人比較其情況，結果顯示服用相關藥物至少5年的人，患上乳腺癌的風險顯著增加近60%。

研究反映了使用抗精神病藥物可能是引致乳腺癌的潛在但罕見的不良反應，而提高患上乳腺癌風險的原因，可能是高催乳素血症及其他可能與抗精神病藥物相關的併發症，如中央肥胖、糖尿病及心血管疾病等。團隊認為，若患者有較高風險會患上乳腺癌，應避免處方具有催乳素上升特性的抗精神病藥物；若需處方令催乳素上升的抗精神病藥物，亦應適當地諮詢患者，並考慮監測患者的催乳素水平。