今增9373確診　輸入佔186宗　東區醫院心臟科7醫生染疫

本港第5波疫情升溫，新增確診數屢近萬宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，今日(6日)本港新增9,373宗確診個案，包括9,187宗本地個案，以及186宗輸入個案。另外，東區醫院有7名心臟科醫生確診，當局稱正跟進事件。學校個案方面，今日有767間學校呈報1,516宗個案，涉1,304名學生及212名教職員，共45間學校、54班級需要停課1周。

東區醫院感染群組方面，當局指該7名醫生相繼染疫，據知他們並無一同出席院外的社交聚會，曾共用醫院內的茶水間，但非同時共用。當局稱涉疫員工、病房及有關部門緊急服務將維持正常，但暫緩部分非緊急服務，內部亦會進行調配，港島東聯網的其他心臟科團體亦會提出協助。

變異病毒株方面，BA.4或.5 佔66%，推算BA.5佔整體個案約60%、BA.4佔約6.6%、BA.2.12.1佔約6.6%、BA.2.2則佔約27%。另外，輸入個案中有81宗在機場找到，61宗於檢疫設施中發現，另有31宗為第4至7日於檢疫後發現。今日共新增2,418宗經核酸檢測確診個案，另有6,769宗為經核酸確認結果的快測呈報個案。衞生防護中心總監徐樂堅表示，中心目前正處理本月的個案，若有市民忘記呈報9月之前的，不要再循該方法進行後續呈報，中心不會再處理。