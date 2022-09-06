再多9新冠患者離世　其中3人已打齊3針

本港新冠肺炎疫情復熾。醫院管理局今日(6日)公布，昨日(5日)再多9名患者離世，分別為7男2女，年齡介乎27至99歲，其中2位為院舍個案，7位跟新冠有關。患者中有6人未打齊3針疫苗。

第1位死者是78歲男士，沒有接種疫苗，有高血壓、心臟病及肺病。經仁濟醫院急症室入院，氣促發燒，並有肺炎，血液含氧量表現較差，於本周日(4日)離世。第2位死者是90歲男士，已接種3針，經律敦治急症室入院，快測染疫，發現有肺炎，昨日(5日)過身。第3位死者是87歲男士，有高血壓及癌症背景。上月底經瑪嘉烈入院，有發燒氣促，快測與核酸均染疫，發現有肺炎，昨日離世。第4位死者是73歲女士，是院舍院友，已接種3針，有高血壓、糖尿病及腦退化，經律敦治急症室入院，有發燒、氣促及肺炎。

第5位死者是73歲男士，是院舍院友，有肝硬化，因發燒經伊利沙伯醫院急症室入院，核酸染疫，情況一直不樂觀。第6位死者是99歲男士，已接種2針，有心臟病，因氣促、發燒經仁濟醫院急症室入院，核酸快測均染疫。第7位死者是88歲女士，已接種2針，有心臟病及糖尿病，經聯合醫院急症室入院，快測染疫，有肺炎，入院後情況一直惡化。第8位死者是87歲男士，相信與新冠無關，經伊利沙伯醫院急症室入院，腦掃描發現有腦出血情況，隨後送到腦外科，情況一直較差。最後1位死因暫未能肯定，是27歲男士，已接種2針，本身正臥床，有羊癇症及「線粒子」長期疾病，經將軍澳醫院急症室入院，在家發現昏迷不醒，快測染疫，急救後曾恢復心跳脈搏。