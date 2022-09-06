港府正採購猴痘疫苗　料本月抵港　高危組別優先接種

本港已「失守」出現猴痘個案，衞生署衞生防護中心今日(6日)表示，當局現時正採購猴痘疫苗，預計本月會抵港。不過，當局引用世衞的建議，指相關疫苗並不是為全港人口接種，目標群組是猴痘密切接觸者及高危組別。前者即是經暴露後接觸到患者的人士；後者則是醫療、化驗室人員，以及進行高危活動人士，例如男男同性戀者。當局又稱，疫苗數量要視乎有多少輸入個案及暴露者；強調若要增購亦有信心與藥廠採購。

衞生防護中心表示，包括猴痘等輸入個案「絕對有機會出現」，由於現行的新冠措施要求所有抵港旅客必須檢疫，亦顯示其作用，阻止猴痘流出社區，該名患者在抵港首天已因身體不適而入院。當局發現海外有猴痘個案後，亦已作準備，包括醫院檢查、衞生署化驗配套，故昨日(5日)拿取該名患者的尿樣本後，今日便能證實其確診。

當局續指，海外猴痘在外國出現，尤是在美、歐等地方，故很難杜絕其他個案輸入，強調大前題為如何防止及減低猴瘟擴散，例如猴痘個案絕大部分涉及男患者，經男男性接觸傳播，因此要加強衞生教育，譬如進行任何高危行動都要有保護措施。