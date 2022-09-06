政Whats噏： 5大政黨評分俱不合格 　民主黨評分創新低

最新民調指民主黨所獲評分僅得38.4分，屬1994年4月有紀錄以來新低。

得民心者得天下，但空有豪言卻乏政績，又點樣得到市民嘅支持呢？有調查機構公布最新嘅政治團體評分，大部分認知率高嘅政團，評分都喺50分以下，連「掹車邊」合格都無，就好似排首位嘅工聯會，得分都係只係44.5分。而曾經係泛民主派龍頭嘅民主黨，目前陷財困兼人才凋零嘅局面，評分更僅得38.4分，創1994年4月有紀錄以來新低。

香港民意研究所喺今年8月4日至9日，以隨機抽樣電話訪問方式，成功訪問502名香港居民。最新調查顯示，市民對政治團體嘅最新支持度排名，第一位係工聯會，得分為44.5分，第二位至第五位順序為民建聯、新民黨、自由黨同民主黨，分別得42.7、41.7、40.8 及38.4分。而躋身「五大政團」嘅先決條件係巿民熟悉程度，然後再按支持度排名。只得39.9分嘅公民黨，已非巿民最熟悉嘅政團，並因認知率較低而被剔除，跌出榜外。

數據反映，雖然新一屆立法會運作將近1年、殘缺不全嘅區議會運作近3年，有部分政黨即使作風出位，但成效不彰，市民對於其議政方式仍感不滿，認為未能反映普羅大眾對防疫政策嘅不滿。再加上有建制派立法會議員「轉跑道」加入政府，都予人一種「為份糧」嘅觀感。

近年元氣大傷嘅民主黨，營運資金接近「乾塘」，可能只能捱到年底，皆因黨內立法會議席已「清零」，區議員只剩7人，再加上需「泵水」予多名涉嫌違反《港區國安法》、正陷牢獄嘅黨友，導致入不敷支，需出售黨產維持營運，深陷創黨以來最嚴峻嘅財政危機，號召力蕩然。至於立法會同區議會議席俱全失嘅公民黨亦趨低調，曝光率甚低，而該黨嘅領導層將於年底換屆，到時會解散或者轉型仍屬未知之數。