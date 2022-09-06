政Whats噏：劉國勳外訪變「吃貨」　林琳瞓捩頸膠紙當藥貼

疫情爆發超過兩年，市民都好少出外旅遊，唔知係咪困得太耐，正喺馬來西亞訪問嘅議員劉國勳變咗「吃貨」。話說多名議員日前出發訪問東盟諸國，劉國勳都係其中之一，喺香港平日唔食早餐嘅佢，喺馬來西亞就破咗戒食咗兩餐，晨早就嚟個肉骨茶同炒棵條。

夜晚有食咗乜嘢？佢喺社交平台貼文話「到馬亞西亞，識食一定食榴槤，仲要食『放題』。」佢話馬來西亞係全世界有最多頂級榴槤品種嘅國家，9月仍然係榴槤當造嘅季節，而當地朋友熱情招待，預備多款榴槤品嘗，佢更一邊欣賞王宮同雙子塔夜景，一邊細味各款榴槤，佢話更幸運嘅係，團友大多唔係同好，佢可以盡情地食，唔需要留手呀！

邊款榴槤最好味？見佢上戴嗰張相都有7至8款榴槤，睇嚟佢真係試勻晒，仲話貓山王最濃味、xo真係有酒味、奶油王同竹腳都好味，仲話每試一款之前飲啖水清下。咁先可以試真啲味，成個食家咁喎。

佢嘅團友、議員林琳就遇到啲麻煩，竟然瞓捩頸呀！雖然有朋友尋日幫佢買咗好多鎮痛貼，尋晚仲貼住訓，點知今朝毫無改善。後來佢發現貼上患處嘅，其實係鎮痛貼嗰張底紙，鎮痛貼有藥效嘅嗰一面則仲喺個袋到。咁都撈亂得？真搞笑，惟有再貼過，一身藥材味咁去開會喎。