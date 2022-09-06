政Whats噏：林建岳參與同鄉活動　介紹潮州新貌

香港貿易發展局主席林建岳日前出席介紹潮州節嘅記者會，該活動係第三屆舉行，由9月22日起，一連五天於會展舉行。林提到今次活動希望可一解在港潮人思鄉之情，亦面向各個族群，強調文化傳承，將潮汕四市近年嘅發展向港人呈現，以促進國民身份認同。

今次活動係繼2015年之後，相隔五年再度籌辦嘅文化盛事，不過地點就由中環遮打花園移師至會展，並以「品味・潮汕」雲旅遊為主題，配合創新科技，通過線上直播、視頻等方式介紹潮汕風光，又以別開生面嘅方式展示潮汕地區嘅獨特風土人情。林建岳指文化，係一個國家、一個民族嘅靈魂；過去兩屆活動皆向全港市民展示潮人文化藝術、風土人情與美食，以及潮汕人在港生活同經商嘅奮鬥歲月，活動廣受好評，深得各界友好同市民嘅支持。

林建岳又話，今次活動將設逾百個展銷攤位，重點推廣潮人品牌產業，既有特色美食，亦有各種精緻工藝品。佢話潮人同潮商不忘初心，保持「家己人」一貫嘅團結拚搏精神，為共建和諧香港而努力，期望今次活動能創造就業、提振經濟同凝聚民心。