柴灣公屋梯間遺逾百發子彈　警檢槍械部件拘4男女

警方於本周日晚上8時許接獲報案，指柴灣興民邨民逸樓梯間發現彈藥。港島總區衝鋒隊警員趕至調查，在一個黑色膠袋內，發現3盒、共138發9毫米直徑子彈。警方向住戶了解後，以涉嫌「無牌藏有槍械或彈藥」，在大廈內拘捕一名姓朱(31歲)男子。

警員進入疑犯住所搜查，於一個黑色箱內檢獲3個彈夾、多件懷疑由3D立體打印機打印的手槍部件、一部3D立體打印機、2部電腦及一支USB記憶體。因案件嚴重，有組織罪案及三合會調查科接手跟進。至本周一，警方進行埋伏行動，在民逸樓梯間拘捕前來提取子彈的姓劉(25歲)男子，並押解他返荃灣區的住所搜查，檢獲5套懷疑由3D立體打印機打印而成的槍械元件、9粒子彈、4把軍刀以及3個防毒面具。

警方同時拘捕與劉男同住的另一名姓陳(33歲)男子，以及朱男的姓李(36歲)女友。李女、劉男及陳男3人，涉嫌「無牌藏有槍械或彈藥」、「串謀無牌藏有槍械或彈藥」及「藏有攻擊性武器」，人員已檢走有關物品作進一步檢驗。警方稍後會對相關人士作出檢控，調查仍在進行，不排除有更多人被捕。據悉，朱男任職裝修工程；李從事餐飲工作；劉男任職資訊科技工作；陳男任職的士司機。至於檢獲的子彈屬於正常廠家生產，警方正調查4人的背景、子彈及USB記憶體內製槍藍圖的來源。

警方提醒市民，由3D立體打印機打印的槍械部件，在法律上亦有可能被視作槍械，非法藏有該些部件，亦會觸犯非法藏有槍械罪名，一經定罪，最高可被判處14年監禁。