12萬月薪聘扶貧總行政經理　助推廣配對友師計劃

新一屆政府成立4個工作小組，其中「弱勢社群學生擺脫跨代貧窮行動小組」，於上月22日公布「共創明Teen計劃」，幫助2,000名居於劏房的初中生，提供財政支援和師友配對，計劃年期為期1年，並分2階段發放共1萬港元資助。相關計劃及招募細節未出爐，而勞工及福利局日前率先刊登招聘廣告，以非公務員合約條款聘任總行政經理(扶貧)，月薪為港幣120,520港元至129,375港元，視乎經驗而定，為期12個月，並預料於下月上任，主要協助制訂和落實「共創明Teen計劃」計劃的宣傳和推廣活動。

勞福局在上周五(2日)刊登的招聘廣告所示，申請人並於取得學位後有最少15年全職從事項目策劃及管理、企業傳訊、公共關係等經驗，當中有最少7年任職管理人員，亦須對政府部門或公共機構的運作有深入認識。至於其職責是為提高公眾對「共創明Teen計劃」的認識，包括參與和監督媒體合作夥伴的工作，與相關政府決策局及媒體合作夥伴聯絡等。

除該計劃以外，受聘人亦需為相關委員會就扶貧工作提供支援、協助推行與扶貧相關的特別項目和社區參與活動等。

另外，申請人須具備優良的領導才能和分析能力，擅於項目策劃及管理。政務司司長陳國基早前表示，商界承諾捐出的金額已遠超計劃原定的開支2,000萬港元，稱如果日後友師人數足夠，不排除擴大名額，或考慮以小組形式推行計劃。