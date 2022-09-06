機場海關破鈕扣販毒案　檢88萬元可卡因拘外籍女子

香港海關機場科人員於昨日(5日)下午，在香港國際機場截查一名由埃塞俄比亞亞的斯亞貝巴抵港的女子，當時她手持兩個手提行李袋及一件寄艙行李，關員替其清關檢驗行李箱時，發現有8條連身裙異常沉重，衣物上的鈕扣異常地多，情況極為可疑。關員遂以X光作進一步檢查並進行快速毒品測試，確定鈕扣內藏有懷疑可卡因。

海關毒品調查科高級調查主任梁志鵬表示，經初步調查之後，該8件連身裙的262粒鈕扣，共藏有約1公斤懷疑可卡因，市值約88萬港元。關員隨即以涉嫌「販運危險藥物」罪，拘捕該名報稱無業的64歲外籍女子，案件轉交海關毒品調查科機場調查課跟進。

被捕女子已被控一項「販運危險藥物」罪，案件明日(10日)在西九龍裁判法院提堂。梁志鵬指出，今次的毒品收藏手法較以往少見，販毒集團不惜工本仿整大量鈕扣，顏色及款式與衣物非常相似，企圖魚目混珠逃避海關偵查。海關強調，相信隨着疫情緩和，部分國家及地區的出入境限制解除後，加上海關一直策略性打擊空運及貨運跨境販毒案件，犯罪分子會不惜工本，重施故技以空路客運方式進行販毒活動。