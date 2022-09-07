索車輛過路費不成　粉嶺新屋仔村被石躉封路　村民叫苦

粉嶺新屋仔村村口涼亭對開路段昨午(6日)被石躉封路。據北區區議會主席羅庭德Facebook表示，封路原因是新屋仔村村民未有按陳悅和祖橫額告示，支付每輛車一年2,500港元的過路費，他指出，香港乃文明法治社會，竟還發生出入自身居所要收取過路費行徑，着實令人費解及遺憾，進入獅頭嶺村村路以至沙頭角公路馬尾下段有可能出現擠塞。

羅庭德引述村民指，爭議點在於陳悅和祖祖堂2名司理在多次會議上暫未取得共識，遲遲未有2名祖堂司理聯合簽署的收費通告，有村民擔心只交過路費予一名司理或祖堂代表，明日有第2位司理或祖堂代表收費，事情沒完沒了。早前村民及羅庭德辦事處已多次就事件尋求政府部門介入不果，包括去信行政長官尋求協助，冀釐清新界鄉村祖堂地道路使用權問題，遺憾未能及時收到回覆及協助，陳悅和祖堂代表已經單方面擺放石躉封路。

昨傍晚6時許，羅到達現場了解，現場亦已有警員戒備，由於石躉攔路，村民車輛已無法出入。他呼籲陳悅和祖代表能夠以沙頭角公路交通及村民福祉着想，解封路段，相信新屋仔村村民亦願意平心靜氣尋求處理方案。有村民表示，涉事路段為南涌郊遊徑必經路段，道路被封，消防及救護車等進行緊急救援隨時受阻，惜政府聲言沒法介入私人路權糾紛，村民大感徬徨。