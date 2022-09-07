全球猴痘病例逾5萬　17人不治

新冠肺炎肆虐，世界又遭受猴痘的新威脅。自世界衞生組織於7月23日宣布這個傳染病後，截至9月1日，短短個多月，已有102個國家及地區發現猴痘個案、總病例逾5.1萬宗，其中更有17宗死亡病例。猴痘病例大多發生在歐美地區，佔全球報告病例的87.8%，美國是重災區，錄得逾1.8萬宗確診病例，其次西班牙有6,000多宗個案，現時該病已蔓延至亞洲多個國家及地區，該病亦被列為「國際關注的突發公共衞生事件」，和新冠疫情屬同一警報級別，不過，世界衞生組織最近發現，歐洲的猴痘疫情有減緩之勢。

據美國疾病控制及預防中心（CDC）指出，全球逾百個國家及地區出現猴痘確診病例，最多病例的國家有10個，包括美國、西班牙、巴西、法國、德國、英國、秘魯、加拿大、荷蘭和葡萄牙。猴痘疫情不斷蔓延向過去未曾出現過確診病例的國家及地區，亞洲方面，日本、南韓、新加坡、台灣、泰國、印度等先後發現蹤迹，連多個中東國家也有發現。

世衞組織總幹事譚德塞在上月25日指出，據新報告的數據顯示，歐洲的猴痘疫情正在減緩，認為採取有效的公共衞生措施和疫苗接種等措施，有助於預防猴痘傳播。

但拉丁美洲的病例數字仍急劇攀升，美國的增幅依然最高，認為是民眾未能充分認識猴痘疫情，以及缺乏公共衞生措施和疫苗，因而助長猴痘疫情蔓延。