東方日報A1：噩夢成真　猴痘入侵

在全球逾百個國家及地區掀起疫症風暴的猴痘噩夢殺入本港！衞生署衞生防護中心昨公布本港首宗輸入個案，涉及一名30歲曾進行高危活動的港男，上月曾訪美國、加拿大，本月初入境菲律賓，前日（5日）由菲抵港後不適，身體有皮疹，當晚送往瑪麗醫院已懷疑染猴痘，昨日經核酸檢測確診。當局提醒同一航班的機組人員、乘客、採樣人士及檢疫酒店人士留意身體狀況，同機乘客約有80多人。首宗個案闖港，但港府卻在5日前、即本月2日才採購猴痘疫苗，估計月內才能到貨，衞生防護中心總監徐樂堅沒回應疫苗供港是否遲過疫情步伐，強調疫苗可供高危人士使用，但當局不會強制接種，他又派定心丸：「猴痘並非靠空氣傳播，與新冠疫情不同」！

衞生防護中心昨日公布，前日接獲一宗懷疑猴痘個案呈報，昨經檢測確診，患者為一名約30歲、持有本港身份證的男子。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該名患者於8月3日至25日在美國，8月25日至9月2日身處加拿大，隨後曾在菲律賓，乘搭菲律賓航空PR300航班於5日到港，同一航班上共有約80名乘客身處本港，並正於酒店檢疫。患者入住西營盤華美達海景酒店檢疫。

不過，他自上周二即8月底時，身體隱秘位置已現皮疹，其後蔓延至身體其他部位，上周五起出現淋巴腫脹，前日則出現喉痛。在檢疫時被送往醫院，中心強調患者沒進入社區。由於他自外地抵港，潛伏期時在外國，故被列為輸入個案。

中心初步相信患者在美國受到感染，他曾參加高危活動，惟據指其接觸者中無人確診或懷疑確診。患者的皮膚水泡樣本核酸檢測確診。被問及患者在外國曾進行甚麼高危活動？張竹君無正面回應，僅引述世衞資料，98%患者均為男性，年齡中位數為36歲，95%曾有男男性接觸。本港發現首宗個案後，應變計劃已提升至戒備級別。

該名患者入境時身穿長袖衫褲，外間關注猴痘患者入境時怎樣檢測、及如何及早發現患者？徐樂堅表示，香港絕對有機會出現輸入個案，亦不排除未來再有輸入個案；由於猴痘病毒的潛伏期較長，個案的密切接觸者要檢疫21日，現時做法個案會先在醫院隔離治療，未來會準備啟動社區檢疫設施。他又指，當局已購入猴痘疫苗，相信於本月到港，會為密切接觸者及高危群組接種。

內地早於7月曾發公告，要求曾接觸確診病例及出現相關病徵人士入境時主動向中國海關申報。呼吸道系統科專科醫生梁子超認為，相關做法未必有效防止此類輸入個案，因為猴痘的潛伏期約5日至21日，且病徵隱蔽，例如在性器官及肛門出疹，令人不易察覺，個案追蹤上有一定難度。

梁坦言：「其實好難有方法防止瞞報，因為有時確診者都唔知自己感染咗」。不過，他認為，現時出現猴痘個案仍局限部分地區及社群，形容本港出現個案風險「未必咁高」，主要危機為輸入個案。他解釋，數據顯示大部分患者均是男男同性戀者，而男與女的確診比率為99比1。

他又指，雖不能排除飛沫及空氣傳播機會，惟極端的數字可肯定飛沫及空氣傳播機率遠低於男男性接觸，故日常活動未必能傳播開來。他續稱，猴痘病毒的傳播力並不強，在非洲染疫後的人群中僅傳播了「幾代」，且病毒的基因組亦相對穩定，出現變種的情況較低，惟若持續在全球滲透，有機會演變成愛滋病。

梁子超指，現時丹麥疫苗製造商Bavarian Nordic開發的疫苗「Jynneos」，是「一千零一個藥廠出產可治療猴痘的疫苗」，故數量供應緊張，建議世衞盡快向猴痘疫情嚴重的國家做好疫苗分配工作，可有助減少疫症擴散。

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