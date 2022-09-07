迪士尼義工隊社區送暖　與長者病童預祝中秋歡樂

迪士尼義工隊由去年11月開始，已經與鄰舍輔導會合作，發起「小電話．大關懷」活動，每月定期致電居住在東涌、梅窩及大澳的長者，關心他們在疫情中的生活需要及心理健康。而趁着中秋節前，一眾義工更加走訪大澳，探望大家連月在電話聊天，互相慰問的長者，更連同長者的家人一起做手工、唱歌及玩小遊戲，義工隊更向他們贈送燈籠，提早送上節日祝福。

鄰舍輔導會東涌綜合服務中心執行幹事任佩華說，面對人口老化，社會對安老服務的需求日漸增加。香港迪士尼樂園度假區親善大使陳麗儀則稱，其中一位婆婆與她分享自己的故事，回憶起她過中秋的快樂回憶，她特別用心製作燈籠，還珍而重之拿回家。

迪士尼義工隊亦一連四星期舉辦「童樂迪士尼」義工活動，到訪長沙灣兒童癌病基金社區服務中心探訪病童。義工隊每個星期都會以不同的迪士尼主題，例如「反斗奇兵」和「獅子王」等，精心設計及準備各式各樣的遊戲和唱遊活動，還有各種手工藝製作，增加活動的趣味性，與病童分享不同的迪士尼故事，創造無限歡樂，帶來了不一樣的暑假。