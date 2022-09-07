傳髮禁事件明展開商討　校方願調整校規

就讀東華三院黃笏南中學的男生林澤駿，在7月中在社交平台反映學校禁止其留長髮校規，涉違反《性別歧視條例》並向平機會投訴，事件引起社會關注，據了解，平機會安排雙方明天召開首次調停會議，而辦學團體東華三院亦關注事件，校方亦願意就林澤駿的個人情況，提出適當調適。

林早前接受媒體查詢時表示，原以為事件可於暑假內解決，但結果雙方沒有就事件展開商討，令他感到校方或有「冷處理」之嫌。據知雙方獲安排明天(8日)進行首次調停會議，惟料需數月時間處理，若雙方達成協議及和解條件，將簽署具法律約束力的調停協議書，否則日後或對簿公堂。據悉，東華三院及黃笏南中學法團校董會，均支持校方尋求調停解決，盡快平息爭議。而校方亦願意為林澤駿調適校規的方案。消息指，校方一直安排教師、社工及教育心理學家向林就提出留長頭髮一事提供輔導與支援，並與家長保持溝通，校方一直不作公開回應，是基於保障學生個人私隱，以及遵守平機會調停機制的保密原則。

事件已擾攘逾月，消息指校方強調照顧個別差異，已是本港教育界接受的普遍原則，只要學生所持理據合理，學校可按其特殊情況酌情處理，而就林同學的個案，校方不推測調停協議難度與結果，但強調校方有誠意尋求共識，而訂立校規的原意，目的是保障學生安全及維持純樸校風等。至於辦學團體東華三院暫未接獲同校或其他屬校學生提出類似要求，相信該個案只屬個別情況。據知，待有關事件解決後，東華將檢視現行制度。東網正向校方及東華三院查詢事件，有待回覆。