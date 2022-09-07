不忍絕症折磨燒炭殺妻　58歲男子判感化1年

一名男子因不忍看見患末期癌症的妻子受病魔折磨，在妻子點頭同意後，於家中燒炭送她最後一程，並在房外播放佛經超度。涉案男子早前在高院承認誤殺罪，今日(7日)被判處感化1年。法官黃崇厚判刑時，指被告因照顧病重妻子而患上嚴重抑鬱障礙，亦對於遲發現妻子患癌感到自責，當其妻在案發前病情急轉直下，絕望的被告在極端情況下出現幫妻子解脫的念頭。黃官形容事件是悲劇，考慮到被告被扣押兩年半，已足以反映案件嚴重性，而精神科醫生認為被告毋須接受進一步治療，被告亦不會對他人構成危險，故判處感化令，協助被告回復正常生活及重投社會。黃官判刑後，指應該要理解一名照顧者陷入絕望和極端情況，亦可能須有法例去處理同類型情況，但仍須政府和專業人士去探討。

58歲被告郭偉賢，被控於2020年1月30日，在鴨脷洲利民道百良大廈一單位謀殺其妻子陳秀雲。黃官今天判刑時，指被告求情信內容令他感動，被告與妻子結婚30年，而他肯定被告非常愛他妻子。黃官指，被告妻子在案發前病情急轉直下，醫生更指妻子只剩數日壽命，但因為疫情緣故，被告無法到醫院探望妻子，當妻子申請離院及回家後，即使服用藥物亦無法減輕痛楚，在此極端情況下，絕望的被告出現了幫妻子解脫的念頭。黃官指出，被告因為照顧妻子的壓力而患上嚴重抑鬱障礙，其精神能力被削弱，這不能怪責被告，而被告當時亦不會自知，被告本身亦是一位受害者。雖然一般而言，奪走他人生命是嚴重罪行，一般判處監禁，但考慮到整體案情和公眾利益，而被告亦不會對他人構成危險，黃官認為應該用寬容方式處理，不應判處更長時間的監禁，故判處感化令。

案情指，死者生前為兼職護士。自死者於2018年確診第4期肺癌後，被告便辭去電工一職，專心照顧妻子。死者的病情日漸惡化，被告不忍心死者在醫院內孤單地離世，遂將死者接回家中照顧，並且準備好一袋炭。當晚被告見到死者服下嗎啡及安眠藥後都無減痛楚，向死者提出可以送她最後一程。被告見死者點頭，便等待死者入睡後燒炭，並在臨離開房前吻死者的額頭道別。事後被告打電話報警自首，警誡下稱「想幫佢(妻子)減輕痛楚」。

案件編號：HCCC88/2021