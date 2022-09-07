機電署巡查大廈淡水冷卻塔　5樣本退伍軍人桿菌濃度超標

機電工程署今日(7日)公布，於上月(8月)的例行巡查中檢測了126個來自71幢建築物的淡水冷卻塔水樣本，當中5個樣本驗出的退伍軍人桿菌總濃度，等於或超過每毫升1,000菌落的上限值。署方已向冷卻塔擁有人發出「妨擾事故通知」，全部個案的擁有人亦已完成消毒工作。

該5宗個案的冷卻塔位於土瓜灣木廠街36號聯明興工廠大廈、香港仔香港仔大道234號富嘉工業大廈、觀塘榮業街6號海濱工業大廈及荃灣河背街62號。機電署已按《公眾衞生及市政條例》，向冷卻塔擁有人要求採取適當消毒措施，該宗個案的冷卻塔擁有人已完成消毒工作。機電署提醒淡水冷卻塔擁有人有責任妥善設計、操作及維修冷卻塔，他們應按照該署發出的《淡水冷卻塔實務守則》定期檢查和適時維修冷卻塔，並定期檢測水質，以防止退伍軍人桿菌滋生。

機電署今年1月至8月間例行監察巡查328幢建築物，檢測500個淡水冷卻塔水樣本，除了發現17個樣本退伍軍人桿菌總濃度等於或超過其上限值外，另有115個水樣本的退伍軍人桿菌總濃度介乎每毫升10菌落至每毫升1,000菌落之間。