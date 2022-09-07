涉管有手槍部件及彈藥　2男還押至12.7再訊

警方早前接獲報案，指柴灣興民邨民逸樓梯間發現彈藥，並在前日（5日）進行埋伏行動，在2名男子疑準備交收子彈時將之拘捕，檢獲138粒子彈。警方另在2人的住所檢獲手槍組合零件及彈匣等物品。2人被控無牌管有槍械及彈藥、管有攻擊性武器等共5罪，案件今天（7日）在東區裁判法院提訊。2名被告暫毋須答辯，控方申請押後以繼續調查，包括進行科學鑑證，及檢驗有關子彈、手機等。2名被告今天有申請保釋，結果被裁判官拒絕。裁判官最後把案押後至12月7日再訊，期間2名被告須還押。

2名被告依次是朱英健（31歲、裝修項目統籌員）及劉宇興（25歲、資訊技術支援人員）。朱被控2罪，其中無牌管有彈藥罪指他於2022年9月4日，在大潭道興民邨民逸樓1單位外，無牌管有138粒子彈；他另被控無牌管有槍械罪，指他於同日在民逸樓1單位內管有3D打印解放者手槍組合零件及3個彈匣。

劉則被控3罪，其中企圖無牌管有彈藥罪指他於2022年9月5日，在興民邨民富樓地下外，企圖無牌管有138粒子彈；無牌管有槍械及彈藥罪則指他於同日，於安逸街荃威花園N座1單位內，管有3D打印解放者手槍組合零件及9粒子彈；最後，管有攻擊性武器罪指他於上述荃威花園地址管有4把刀，意圖將其作非法用途使用。

案件編號：ESCC 1737/2022