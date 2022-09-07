護管局擬准登記護士院舍實習　協會主席憂移民潮難挽留人才

社福界人手短缺問題一直為人詬病，尤其難於聘請登記護士，面對高齡海嘯，本港安老人力面臨龐大壓力。不過，據悉政府正與護士管理局探討修改登記護士(普通科)培訓課程，容許學員在社福機構，包括安老院等進行臨床實習。剛卸任安老事務委員會主席的行政會員成員林正財稱，以往認可實習場地只容許於醫管局場地，惟因醫院實習地方不足，甚少給予登記護士實習，認為新措施有助增加培訓名額，紓緩安老護士人力需求。有協會主席則擔心移民潮下未能長遠挽留護士人手。

香港護士協會主席源志敏表示，因應大部分普通科登記護士畢業生多選擇以社福機構，如安老院為工作落腳地，認為今次轉變是一個「貼地」做法，因登記護士訓練不只集中於醫管局場地，更包攬一些社福機構。不過他指出，近年不少護士移民，若繼續不調整薪酬架構、晉升機會、專業發展等，憂慮新措施成效不顯著，未能長遠挽留護士人手。

林正財稱，現時普通科登記護士學員能於社福機構進行臨床實習，考慮到未來陸續有大型院舍相繼落成，安老人力需求勢增，此舉有助紓緩護士短缺，增加培訓名額，又指學員更可於實習過程，對安老院及不同類型的社區服務運作認識加深，有助其後畢業投身職場。他透露，除護士外，政府亦正積極考慮優化前線醫護人員的各項職位待遇，包括上調薪酬、晉升空間等。