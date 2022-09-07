工程師認於TG頻道倡傷人製炸彈　9.26判刑

1名工程師3年前在通訊軟件Telegram設立公開頻道，在頻道訊息頁內顯示「希望能夠令各位發個好夢」，頻道及後陸續出現各類教導他人襲警及製造炸藥的訊息。警方前年將該工程師拘捕，他今天（7日）在區域法院承認串謀煽惑他人蓄意導致身體受嚴重傷害及串謀煽惑他人製造炸藥2罪，還押至9月26日判刑。

現年30歲被告許智傑報稱從事冷氣工程。他承認於2019年7月2日至2020年5月28日，串謀煽惑Telegram使用者蓄意嚴重傷害他人及製造炸藥。辯方求情時指被告當時受社會氣氛犯事，沒有考慮到嚴重後果，惟他在還押期間已有透徹反思，洗心革面不會再犯。被告亦有繼續進修，並得到家人與親友支持，希望法庭量刑時考慮有關因素。

案情顯示，被告在案發時段於Telegram設立了「實用工程知識分享頻道」的公開頻道，並同時是該頻道的管理員之一。至被告被捕當日，該頻道共有逾2.2萬名訂閱者，及有2000多條訊息，當中的22條訊息內容煽惑他人利用各種襲擊方法、武器、陷阱等襲擊警員或他人，如教人把螺絲帽裝在爬山杖上變「打狗棍」來襲警、又教人自製彈弓、投擲汽油彈等；另有26條訊息則有關製造爆炸品，有關內容提及三碘化氮、製造硝酸鉀等化學物品，更輔以影片及圖片作指引等。被告於前年5月28日被捕，他警誡下稱「呢個實用工程知識分享頻道係我開嘅，但我都係轉載其他人內容」及「只是工程技術交流」。

案件編號：DCCC 1105/2020