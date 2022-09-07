塌天秤奪命意外　議員促盡快調查原因　加快發展智慧地盤

秀茂坪安達臣道近安泰邨一地盤今早(7日)發生奪命工業意外，議員顏汶羽、李世榮，以及觀塘區議員許有為和林瑋表示，對這次不幸事件感到震驚及非常痛心，對遇難者及其家人表達最深切慰問，並要求當局盡快調查及公布是次事故原因，特別是有否涉及勞工處監管不足或疏於巡查的情況，以及涉事建築公司的管理及安全水平是否不足。他們期望有關部門及所屬公司能作出妥善安排，對涉案人士給予及時支援。

對於近年接二連三發生的工業意外，顏及李認為當局除了事後補救方式「調查」不幸事故之外，亦需要以事前預防的方式去「巡查」工地的安全，建議政府推行「全港工地安全大巡查行動」，徹底找出有潛在風險的工地，防止悲劇再次發生。

對於本地建造業的發展，政府除了重視人才培訓的「造血」工作，推廣建造業安全令工友「不流血」亦是至關重要。顏建議當局在智慧地盤發展上加快步伐，資助更多地盤引入智慧工具，監測高風險工序有否足夠裝備、支援或違規情況，好讓管理人員可及時察覺及糾正問題，防止悲劇發生，真正提升職安水平。​