日本放寬旅客入境限制　本地旅行社收近千宗查詢

日本今日(7日)起放寬旅客入境限制，不再要求旅客要有當地導遊陪同，但入境者仍須經旅行社預訂機票、酒店及申報行程。不少本港旅行社推出日本線，並發布參考套票收費，除了來回機票、住宿外，套票也包含本港3晚指定檢疫酒店，以及回港前的核酸檢測費用；旅遊人士也可增加日數，細節要與旅行社商議。有旅行社負責人表示，日本旅遊限制鬆綁後，形容「反應非常踴躍」，過去數日大約接收1,000宗查詢。

東瀛遊執行董事禤國全指出，由於旅客出發前要預留約兩周時間處理相關手續，負責人料航空公司本月或會增加航班，港人會將陸續以半自由行的方式出發到當地旅遊。另外，旅客遊日時需要與旅行社保持聯絡，若他們中途確診，旅行社要負責跟進酒店及機位延期手續等變動安排，亦要向日本當局呈報個案。

縱橫遊常務董事袁振寧也表示，上個周末收到近千宗查詢，旅行社已因應需求增設自由行套票，但旅客或有不同要求，例如希望在當地自駕遊或單車遊等，故旅行社需時回覆這類度身訂造的自由行，加上航班仍受限制，最終只有一兩成「成交」。他續指，若旅客想「自由行」，必須由旅行社訂機票及酒店，亦需提交行程等，旅行社可代安排所需核酸檢測。該旅行社亦已派員駐福崗提供協助，假如報名人數增加，會再派人進駐東京及大阪。