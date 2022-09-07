被商人指控以投資為名騙取5000萬元　龔仁心出庭作供

商人陳書春及他持股的公司向華懋集團前主席龔仁心及華懋慈善基金等追討5,000萬港元的案件，今日(7日)於高院續審，並由龔仁心出庭作供。龔指於2009年初基金會確從作為本案被告之一的律師行收到涉案5000萬港元，因他早知道款項是陳書春的捐款，故沒有感到奇怪，亦無向律師行查詢款項來源。龔又確認從無要求陳捐款，陳亦無透露過捐款的原因。

本案原告是陳書春及卓基工程有限公司；被告則依次為龔仁心、雄福有限公司、華懋慈善基金有限公司及黃乾亨黃英豪律師事務所。龔仁心確認，在2009年初，他們正準備有關已故胞姐龔如心遺產的官司，當時剛撤換代表他們的律師行，且欠下前律師行大筆律師費，龔仁心主要負責替基金會籌款支付律師費。龔指在2009年2月基金會收到由第4被告轉過來的5,000萬港元，其中的2,500萬港元直接用作支付前律師行的費用。龔強調基金會只會接受捐款，並沒有任何投資業務。

原告律師詢問從律師行收捐款會否感到奇怪？龔反問：「為何要感奇怪」，原告律師即詢問有否向第4被告查詢捐款來源，龔稱：「我已知是陳生(陳書春)捐錢過來，為何要問」，龔又強調當時與陳是相熟好朋友，亦知道他捐款，不過他從無要求陳捐款，亦沒有詢問陳捐款的原因。龔又確認該5,000萬港元是由在海外成立的次被告轉款予第四被告，至於次被告則是從第2原告卓基工程收到該筆款項，但他稱只知款項是陳捐出。

另外，對於陳書春提到龔仁心要他與宋女士一同投資，龔表示宋是他相識多年的好友。龔稱宋畢業於醫學院但並無行醫，一直沒有工作，且賦閒在家。龔稱知道宋並非富有，除了約於2009年宋打算找律師安排投資的文件外，並沒有提及過會在中港澳投資。不過原告律師提出多份文件顯示，宋在2009年至2010年透過她持有的次被告多次發支票予第4被告再轉款予基金會，款項總共超過1億港元。原告律師質疑宋為何可作如此巨額捐款，龔則表示不知道。原告律師指出次被告只是作為一個個體，用作提供款項予基金會作訴訟之用，龔則稱：「這是你說的，不是我說的。」

案件編號：HCA 832/2014