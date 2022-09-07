浸大推長新冠中醫康復計劃　今起接受65歲或以上康復者報名

新冠肺炎至今逾2年半，浸大中醫藥學院為幫助出現新冠病毒病後遺症，即俗稱「長新冠」的人士，將推出「光大關愛．長新冠中醫康復計劃」，由浸大中醫師為65歲或以上、曾患新冠肺炎並已經康復的長者，或曾因新冠肺炎而入院並已經康復的人士，提供免費的「長新冠」診症服務和中藥。計劃今日（7日）開始接受報名；計劃獲全港社區抗疫連線撥款500萬港元支持，期望可服務2萬至5萬人，視乎反應不排除推出第二期計劃。

不少新冠患者病癒後出現咳嗽、短氣、失眠等「長新冠」症狀，後遺症可涉及呼吸、心血管、皮膚系統等各方面。浸大協理副校長、中醫藥學院臨床部主任卞兆祥強調「長新冠」跟普通感冒不一樣，感冒3、5天就恢復，但有門診病人出現咳嗽3、4個月的情況。 他續指，中醫在治療這些「長新冠」症狀有豐富經驗，成效顯著，望透過計劃進一步發揮中醫在對抗新冠疫情的作用，目標是讓求診病人在1個月內有明顯改善。

浸大推出「光大關愛．長新冠中醫康復計劃」，浸大中醫師會根據參加者的臨床病徵和體質，提供不多於4次免費中醫診症服務，每次診症會按實際情況，處方不多於6天的顆粒劑中藥。 有意參加者可於網上系統報名及預約。合資格人士的首次及第3次診症，需親臨5間指定診所接受門診服務；第2及第4次診症會透過手機通訊程式以視像形式進行。4次診症所處方的中藥，均需於指定診所領取。合資格參加者在首次診症時需出示確診證明，如陽性核酸短訊、隔離令等。