病毒首現於猴子得名　宿主或為野生齧齒類　世衞籲勿攻擊動物

猴痘(monkeypox)是一種由猴痘病毒引起的人畜共患病，人類首次發現猴痘病毒，源於1958年從丹麥的動物設施中的食蟹猴爆發水皰病，因而為名。不過，該種病毒的天然宿主尚未確定，以野生齧齒動物的可能性最高。由於猴痘近月在全球擴散，世界各地不少猴子被下毒或攻擊。世界衞生組織早前澄清，猴痘爆發與猴子無關，不應因此傷害任何動物。病症雖以「猴子」命名，但只是首先在實驗室猴子中發現，在其他動物身上亦會出現，呼籲外界應關注如何防止感染，而非選擇攻擊動物。

猴痘症狀包括在感染猴痘後的首數天出現發燒、劇烈頭痛、肌肉痛和淋巴結腫大。在發燒後約1至3天，口腔內會出現潰瘍，身體其他部位會出現皮疹。出現皮疹前，嚴重淋巴結腫大亦可以是顯著特徵。病徵一般持續14至21天，患者通常會自行痊愈。在過去的猴痘爆發中，患者的死亡率介乎1至10%。研究指出，當人與受感染的動物、受感染的人、或受污染的物件接觸，便可能受感染。人類如果被野生動物咬傷或抓傷，或直接接觸其體液，都可能會受感染。長期面對面接觸引致的飛沫傳播，或直接的體液接觸 (例如透過性接觸)，亦可能令病毒人傳人。

2022年5月，世界衞生組織接獲在一些位於歐洲、北美和澳洲的非猴痘流行國家出現猴痘個案的報告。這些個案大多數發現於向基層醫療或社會衞生科求診的男男性接觸者。隨疫情發展和非猴痘流行國家加強監測，世衞預期會有更多猴痘個案被發現。

翻查資料，最早的人類感染猴痘病例出現於1970年的剛果民主共和國，自此「猴痘」頻發於中非和西非。直至2003年，首宗於非洲以外的猴痘爆發出現在美國，並錄得逾70宗個案。這些個案與接觸受感染的寵物草原犬有關聯，該些犬隻曾與從加納進口的岡比亞袋鼠和睡鼠關在一起，或受其傳染。